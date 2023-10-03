الأسير ثائر حمّاد يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - دخل الأسير ثائر حمّاد من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ اعتقاله في عام 2004.
وأوضح نادي الأسير، أن الأسير حمّاد هو منفذ عملية "عيون الحرامية" في عام 2002، إذ قتل في تلك العملية 11 جندياً ومستوطنة وجرح 9 آخرين، وبعد 30 شهرا من تنفيذ العملية أعلنت سلطات الاحتلال اعتقاله من منزله، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 11 مرة.
ويُعتبر الأسير حمّاد من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، وأصدر وهو في الأسر عدة روايات.
وفا
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