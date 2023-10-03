وزارة الصحة تمنع التعليق !
التاريخ
10/3/2023 7:12:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قامت وزارة الصحة بمنع وتقييد التعليقات على منشوراتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) .
ووفق رصد موقع الوكيل الاخباري قامت الوزارة بهذا التقييد دون الاشارة الى سببه عبر صفحتها ، بالتزامن مع تعرض الوزارة الى انتقادات واسعة خاصة في منشوراتها المتعلقة بمطاعيم الحصبة (MR).
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