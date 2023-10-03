الحكومة توقع اتفاقية للاستثمار في الأمونيا والهيدروجين والميثانول الأخضر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الحكومة وقعت اتفاقية إطارية للاستثمار في الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، ومذكرة تفاهم لدراسة الاستثمار في إنتاج الميثانول الأخضر في الأردن مع شركتين عالميتين متخصصتين.

ونوه الخرابشة خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك )2023 المنعقد في العاصمة الإماراتية ابوظبي، إلى أن الحكومة ستوقع قريباً عدد من مذكرات التفاهم مع الشركات المهتمة في الاستثمار بمجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشتقاتهما.



وأكد أن الأردن يعمل على استغلال كافة الإمكانات لإنتاج المزيد من الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الطاقة الخضراء سواء على شكل كهرباء أو هيدروجين اخضر.



وأضاف أن الأردن على وشك الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها جعل المملكة مركزاً اقليمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين.

وقال إن التحول الطاقي في الأردن بدأ منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة لم تكن تتعدى في عام 2014 نسبة الـ 1% في حين وصلت حاليا إلى نسبة 27%.

ولفت الخرابشة الى ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية تقوم حاليا باعداد استراتيجية للنقل الكهربائي واستراتيجية للهيدروجين الاخضر واعداد خطة وطنية لترشيد الطاقة والتي ستكون مدخلا لمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.

