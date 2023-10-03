الدفاعات الروسية تسقط 3 قذائف صاروخية ومسيّرتين أوكرانية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث قذائف صاروخية ومسيرتين أوكرانيتين استهدفت منطقة غرايفورونسك في مقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا.
وأعلن حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية أسقطت عدة أهداف فوق قرية ماسيشيفو بمنطقة غرايفورونسك، وأنه لم يسفر عن ذلك وقوع ضحايا أو إصابات حسب المعلومات الأولية.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن ألكسندر بوغوماز حاكم مقاطعة بريانسك المجاورة، تعرض قرية كليموفو الحدودية في المقاطعة لقصف أوكراني بقذائف عنقودية، لم يسفر عن ضحايا أو إصابات.
RT
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