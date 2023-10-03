الدفاعات الروسية تسقط 3 قذائف صاروخية ومسيّرتين أوكرانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث قذائف صاروخية ومسيرتين أوكرانيتين استهدفت منطقة غرايفورونسك في مقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا.



وأعلن حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف، أن الدفاعات الجوية أسقطت عدة أهداف فوق قرية ماسيشيفو بمنطقة غرايفورونسك، وأنه لم يسفر عن ذلك وقوع ضحايا أو إصابات حسب المعلومات الأولية.



وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن ألكسندر بوغوماز حاكم مقاطعة بريانسك المجاورة، تعرض قرية كليموفو الحدودية في المقاطعة لقصف أوكراني بقذائف عنقودية، لم يسفر عن ضحايا أو إصابات.

RT