السلاح الروسي الخارق الجديد يخيف الغرب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن منظومة "ألابوغا" الروسية ستكون "أقوى من القنبلة النووية".



لقد أخافت الصحيفة قراءها بفكرة تفيد بأن الصاروخ الروسي المزوّد بمولد قوي عالي التردد سيكون قادرا على "تحييد جيوش العدو بأكملها" بدون إطلاق رصاصة واحدة.

ويعتقد الغرب أن هذا هو بالضبط السلاح الذي كان يدور في ذهن فلاديمير بوتين عندما تحدث عن الأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة.



وقد تحدث رئيس تحرير مجلة "أرسينال أوتيتشيستفا" (ترسانة الوطن) الروسية أليكسي ليونكوف في مقابلة مع صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" عن آفاق ظهور مثل هذا السلاح في الجيش الروسي.



وظهرت معلومات حول تطوير منظومة " ألابوغا" في روسيا لأول مرة في وسائل الإعلام عام 2014، وأفادت بأن المنظومة ستكون قادرة على تعطيل جميع الأجهزة الإلكترونية عن العمل داخل دائرة يبلغ نصف قطرها 3.5 كيلومتر. ورأسها القتالي عبارة عن مولد عالي التردد للمجال الكهرومغناطيسي القوي. وعندما يقوم الصاروخ بإيصال تلك الرأس القتالية غير العادية إلى موقع مطلوب يتم تشكيل نبضة من الإشعاع.

وأوضح أليكسي ليونكوف: إن "ألابوغا" هي ذخيرة كهرومغناطيسية، يتم تشكيل نتيجة لتفجير مادتها المتفجرة، أشعة كهرومغناطيسية قوية في منطقة محدودة. وتم تصميمها لتعطيل عمل مراكز الاتصالات وأنظمة الرادار من خلال التأثير عليها بإشعاع نقطي، ونتيجة لذلك تتوقف عن العمل.



يذكر أن أي جهاز تقني مزوّد بنظام توجيه إلكتروني يفشل في العمل عندما تنفجر بالقرب منه هذه الذخيرة. ويمكن أن تؤثر الشحنة الكهرومغناطيسية أيضا على الطائرات الأمريكية، نظرا لأنها مجهزة بالإلكترونيات. وتُعد "ألابوغا" نوعا واعدا من الأسلحة التي يتم تطويرها حاليا بنشاط في روسيا.

RT