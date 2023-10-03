سوناك يندد بالأطباء المضربين: عودوا إلى عملكم!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأطباء العازفين عن العمل في إطار أكبر إضراب بتاريخ الخدمات الصحية الوطنية، وطالبهم بأن يعودوا إلى عملهم.وفي معرض مناقشة الإضراب المستمر، قال رئيس الوزراء إنه عُرض على الأطباء رواتب "أكثر من أي شخص آخر في القطاع العام لكنهم رفضوا".



وتساءل عن سبب عدم موافقة الأطباء على العروض التي قدمت لهم، على عكس الممرضات والمسعفين وأطباء الأسنان.



وردا على سؤال عما إذا كان على استعداد للقاء الجمعية الطبية البريطانية لبحث الإضراب، قال سوناك: "بالطبع، لقد حاولنا عدة مرات. بعد أسابيع من تسلّمي مهام منصب رئيس الوزراء، أعلنت عن تمويل قياسي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية".



وبدأ الأطباء المتدربون والاستشاريون في إنجلترا أمس الاثنين إضرابا عن العمل يستمر ثلاثة أيام، مطالبين برفع الأجور لمواجهة غلاء المعيشة الذي تعانيه البلاد منذ العام الماضي.



وشهدت المستشفيات حالة ارتباك كبيرة حيث ألغيت عشرات الآلاف من المواعيد الطبية، فيما تواصل المستشفيات تعاملها مع الحالات الحرجة المهددة للحياة فقط.



وعرضت وزارة الصحة زيادة الأجور 6% للأطباء المتدربين و8.8% للأطباء الاستشاريين، إلا أنهم رفضوا العرض مطالبين بزيادة قدرها 35%، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة بشكل قاطع.

RT