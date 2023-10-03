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الأمن السيبراني لأرباب الأسر: فعلوا الرقابة الأبوية على الأجهزة التي يستخدمها الأطفال

10/3/2023 6:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر المركز الوطني للأمن السيبراني، رسالة موجهة لأرباب الأسر، حول الرقابة على الأجهزة الذكية التي يستخدمها الأطفال.
وقال المركز، في الرسالة التي نشرها على "فيسبوك" إنه يجب تفعيل نظام الرقابة الأبوية على جميع الأجهزة الذكية التي يستخدمها الأطفال، وذلك للحد من تعرّضهم للمحتوى غير اللائق أو الدخول للمواقع غير الموثوقة.


وتأتي هذه الرسالة خلال فعاليات "شهر التوعية بالأمن السيبراني" الذي أطلقه المركز بالتعاون مع مختلف الجهات للتوعية والتثقيف.


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