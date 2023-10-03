الأمن السيبراني لأرباب الأسر: فعلوا الرقابة الأبوية على الأجهزة التي يستخدمها الأطفال

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نشر المركز الوطني للأمن السيبراني، رسالة موجهة لأرباب الأسر، حول الرقابة على الأجهزة الذكية التي يستخدمها الأطفال.
وقال المركز، في الرسالة التي نشرها على "فيسبوك" إنه يجب تفعيل نظام الرقابة الأبوية على جميع الأجهزة الذكية التي يستخدمها الأطفال، وذلك للحد من تعرّضهم للمحتوى غير اللائق أو الدخول للمواقع غير الموثوقة.
وتأتي هذه الرسالة خلال فعاليات "شهر التوعية بالأمن السيبراني" الذي أطلقه المركز بالتعاون مع مختلف الجهات للتوعية والتثقيف.
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