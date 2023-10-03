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غازي شركس يعلق على حملة التطعيم القادمة

10/3/2023 6:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال خبير الأوبئة الدكتور غازي شركس إنه عند إجراء حملة تطعيم واسعة لمطعوم ما، فمن المهم جدا تهيئة الناس جيدا وتعريفهم بالحملة وأسبابها وأهميتها وشرح مكونات المطعوم ومنشأه ومأمونيته.
وتالياً نص المنشور الذي نشره شركس على الفيسبوك :
حملة التطعيم القادمة
"عندما يتقرر إجراء حملة تطعيم واسعة لمطعوم ما، فمن المهم جدا تهيئة الناس جيدا وتعريفهم بالحملة وأسبابها وأهميتها وشرح مكونات المطعوم ومنشؤه ومأمونيته والتأكيد عليها، وبخلاف ذلك ينساق الناس وراء الشائعات فلماذا لم يقم المسؤولون في وزارة الصحة بهذه المهمة مبكرا قبل انتشار الشائعات؟ .برنامج التطعيم الأردني متميز جدا، ولا يعتمد إلا على أفضل المطاعيم وحملة التطعيم للحصبة والحصبة الألمانية مبررة وضرورية، ولا يزال هناك متسع من الوقت لتوعية الناس أما ترويج الإشاعات بلا دليل فهو عبث بالأمن الصحي، فليتوقف العابثون" .

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