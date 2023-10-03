دون أن تدري.. 7 أشياء تلحق الضرر ببصرك‎

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-أفاد خبراء وأطباء العيون، أن جفاف العين والصداع ما هي إلا بعض من أعراض المعاناة من وجود مشكلة في العين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قدم الدكتور يورن سلوت يورجنسن، طبيب في عيادة الليزر للعيون بلندن، وإيفلين منساه، استشاري طب العيون وجراح العيون في مستشفى ميدلسكس المركزي، نصائح حول الطرق التي يمكن أن تعرض العيون وقوة الإبصار للخطر عن غير قصد، تشمل ما يلي:

إهمال الكشف الدوري

يجب أن يخضع الأشخاص لاختبار العين كل عامين أو أكثر إذا أوصى طبيب العيون بذلك.

وحذر الدكتور يورجنسن من أن "الفشل في جدولة اختبارات العين المنتظمة يمكن أن يؤدي إلى حالات عين لا يتم تشخيصها (في وقت مناسب)، خاصة وأن حالات مثل الغلوكوما واعتلال الشبكية السكري والضمور البقعي غالبًا ما تتطور دون أعراض ملحوظة في مراحلها المبكرة".

وأوضح أنه يمكن اكتشاف العلامات المبكرة للحالات الصحية الجهازية الأساسية، مثل مرض السكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم من خلال اختبارات العين الروتينية أيضًا.

وقت طويل أمام الشاشة

أدى الاستخدام واسع النطاق للأجهزة الرقمية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية إلى التأثير على صحة العين.

وقال الدكتور يورجنسن: "يمكن أن يؤدي هذا إلى إجهاد العين الرقمي، الذي يتميز بأعراض مثل جفاف العين والصداع وعدم وضوح الرؤية"، فيما نصحت الدكتورة منساه باتباع قاعدة 20-20-2، والتي تعني أن ينظر الشخص "كل 20 دقيقة إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية"، مع مراعاة أن يتذكر أن يرمش بعينيه عند استخدام الشاشة لمنع جفاف العين.

عدم الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية

ويمكن أن يؤدي عدم ارتداء النظارات الشمسية ذات الحماية الكافية من الأشعة فوق البنفسجية إلى التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وحذر الدكتور يورجنسن من أن عدم ارتداء النظارات الشمسية يمكن أن يسهم في حالات مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر "AMD"، قائلًا: "إن حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية، خاصة في الظروف المشمسة، أمر ضروري للحفاظ على صحة العين على المدى الطويل".

سوء التغذية

إن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض العين التي تهدد البصر، مثل الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، والذي يؤثر على الرؤية المركزية.

وتوضح الدكتورة منساه أن البقعة وهي جزء من شبكية العين، التي تعالج ما يراه الشخص أمامه مباشرة، تحتوي على أصباغ طبيعية مثل اللوتين وزياكسانثين الموجودة في الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ.

وتنصح قائلة: "إن الفيتامينات A وC وE مفيدة أيضًا، لذا يجب تناول خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات يوميًا".

التدخين

إن التوقف عن التدخين يفيد الصحة العامة وعلى وجه الخصوص العينين.

وقالت الطبيبة منساه: "إن الإقلاع عن التدخين هو عامل قابل للتعديل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أمراض العين مثل AMD وإعتام عدسة العين".

عدم ارتداء النظارات الطبية

هناك فكرة خاطئة واسعة النطاق مفادها أن ارتداء النظارات الطبية يؤدي إلى تدهور البصر.

وشددت الدكتورة منساه على أن "هذه الفكرة غير دقيقة"، مشيرة إلى أن "السبب الرئيس لارتداء النظارات الموصوفة هو ببساطة أن الشخص يحتاج إليها، وإذا أهمل ارتدائها فإنه يتعرض لخطر الإصابة بالصداع".

الإضاءة غير الكافية

أفاد يورجنسن: "إن العمل أو القراءة في المناطق ذات الإضاءة غير الكافية يمكن أن يجعل العينين تعمل بجهد أكبر، مما يؤدي إلى إجهاد العين وعدم الراحة وضعف الرؤية".

ويشير إلى أن الإضاءة الجيدة، والتي يطلق عليها غالبًا "إضاءة المهام"، تعد أمرًا حيويًا لخلق ظروف مريحة للقراءة والعمل.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية