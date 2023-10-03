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فرصة كبيرة للشراء .. ليرة الذهب تسجل ادنى سعر في 2023 محلياً

10/3/2023 6:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ليلى القرشي
سجلت ليرة الذهب اليوم الثلاثاء انخفاضاً كبيراً بأنواعها الإنجليزية والرشادية من عيار 21 ، ليصل سعر ( الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 305 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 267 دينارًا) وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
وأشار ديب في حديثه لـ "الوكيل الاخباري" إلى أن أسعار الليرة تسجل في الفترة الحالية أدنى سعر لها في العام الحالي 2023.
ولفت ان سعر الاونصة وصل اليوم الثلاثاء لـ ١٨٢٧ دولارا في التداولات العالمية
واستقر سعر غرام الذهب اليوم من عيار 21 عند 37.5 للبيع للمواطنين مقابل 35.8 للشراء منهم

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