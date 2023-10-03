حماس تدعو لتصعيد الضربات ضد الاحتلال

MENAFN - Khaberni) خبرني - دعىالناطق باسم حركة حماس حازم قاسم"الشباب المقاوم إلى تصعيد ضرباته رداً على عدوان الاحتلال على مقدساتنا وأهلنا في القدس".

وقالت حماس، اليوم الثلاثاء،

إن منع الاحتلال المصلين من الوصول للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل تصعيد للحرب الدينية.

وأكد

قاسم، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "منع الاحتلال الصهيوني للمصلين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في الخليل، تصعيد جديد وخطير للحرب الدينية على مقدساتنا في كل مكان".

وأضاف قاسم: "إن هذا السلوك العدواني من الاحتلال، انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية، واستهتار بمشاعر كل العرب والمسلمين".

وأشار إلى أن "شعبنا الفلسطيني المرابط في كل الساحات سيواصل نضاله ضد السياسة التهويدية، ولن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال".