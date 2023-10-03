حماس تدعو لتصعيد الضربات ضد الاحتلال

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - دعى
الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم
"الشباب المقاوم إلى تصعيد ضرباته رداً على عدوان الاحتلال على مقدساتنا وأهلنا في القدس".
وقالت حماس، اليوم الثلاثاء،
إن منع الاحتلال المصلين من الوصول للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل تصعيد للحرب الدينية.
وأكد
قاسم، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "منع الاحتلال الصهيوني للمصلين من الوصول للمسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي في الخليل، تصعيد جديد وخطير للحرب الدينية على مقدساتنا في كل مكان".
وأضاف قاسم: "إن هذا السلوك العدواني من الاحتلال، انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية، واستهتار بمشاعر كل العرب والمسلمين".
وأشار إلى أن "شعبنا الفلسطيني المرابط في كل الساحات سيواصل نضاله ضد السياسة التهويدية، ولن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال".
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