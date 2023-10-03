(مارادونا) يشهد موقعة نابولي وريال مدريد

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- Khaberni) خبرني - يستضيف فريق نابولي اليوم الثلاثاء ريال مدريد في تمام الساعة 23:00 بتوقيت أبوظبي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا على إستاد دييغو أرماندو مارادونا.
وشهدت آخر مباراة بين الفريقين فوز ريال مدريد على نابولي في مباراة جمعت بينهما في 2017 بدوري أبطال أوروبا.
ويدخل الريال موقعة نابولي بطل الدوري الإيطالي بمعنويات مرتفعة عقب تخطيه عقبة جيرونا في الدوري الإسباني بثلاثية نظيفة،
أما نابولي ففاز على ليتشي برباعية نظيفة في الأسبوع السابع من بطولة الدوري الإيطالي.
ويتواجد فريقي ريال مدريد ونابولي في المجموعة الثالثة من مجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بجانب سبورتينغ براغا البرتغالي ويونيون برلين الألماني.
ويحتل فريق نابولي حالياً صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.
تشكيل الريال المتوقع أمام نابولي:
كيبا، داني كارفاخال، روديغر، ناتشو، فيران غارسيا، كامافينغا، تشواميني، فيدي فالفيردي، جود بيلينغهام، رودريغو، فينيسيوس جونيور.
تشكيل نابولي المتوقع أمام الريال:
حراسة المرمى: ميريت، دي لورينزو، رحماني، خيسوس، أوليفيرا، أنغويسا، لوبوتكا، زيلينسكي، بوليتانو، أوسيمين، كفارتسخليا.
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