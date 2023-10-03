(مارادونا) يشهد موقعة نابولي وريال مدريد

MENAFN - Khaberni) خبرني - يستضيف فريق نابولي اليوم الثلاثاء ريال مدريد في تمام الساعة 23:00 بتوقيت أبوظبي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا على إستاد دييغو أرماندو مارادونا.

وشهدت آخر مباراة بين الفريقين فوز ريال مدريد على نابولي في مباراة جمعت بينهما في 2017 بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل الريال موقعة نابولي بطل الدوري الإيطالي بمعنويات مرتفعة عقب تخطيه عقبة جيرونا في الدوري الإسباني بثلاثية نظيفة،

أما نابولي ففاز على ليتشي برباعية نظيفة في الأسبوع السابع من بطولة الدوري الإيطالي.

ويتواجد فريقي ريال مدريد ونابولي في المجموعة الثالثة من مجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بجانب سبورتينغ براغا البرتغالي ويونيون برلين الألماني.

ويحتل فريق نابولي حالياً صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

تشكيل الريال المتوقع أمام نابولي:

كيبا، داني كارفاخال، روديغر، ناتشو، فيران غارسيا، كامافينغا، تشواميني، فيدي فالفيردي، جود بيلينغهام، رودريغو، فينيسيوس جونيور.

تشكيل نابولي المتوقع أمام الريال:

حراسة المرمى: ميريت، دي لورينزو، رحماني، خيسوس، أوليفيرا، أنغويسا، لوبوتكا، زيلينسكي، بوليتانو، أوسيمين، كفارتسخليا.