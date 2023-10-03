هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: لا انقطاع لخدمة الانترنت في 11 أكتوبر 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم بتاريخ 11 أكتوبر 2023. وذلك عبر منشور لها في منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
ونوهت الهيئة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن.
ويأتي تعليق الهيئة رداً على ما تداولته العديد من المواقع والأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي حول شائعة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر الجاري.
من جانبها نفت أيضاً مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة، وغير الربحية، المعنية بضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة، والمعروفة بـ«ICANN» ما يتم تداوله من إشاعات حالياً عن انقطاع خدمات الإنترنت حول العالم.
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