هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: لا انقطاع لخدمة الانترنت في 11 أكتوبر 2023

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم بتاريخ 11 أكتوبر 2023. وذلك عبر منشور لها في منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

ونوهت الهيئة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن.

ويأتي تعليق الهيئة رداً على ما تداولته العديد من المواقع والأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي حول شائعة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر الجاري.

من جانبها نفت أيضاً مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة، وغير الربحية، المعنية بضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة، والمعروفة بـ«ICANN» ما يتم تداوله من إشاعات حالياً عن انقطاع خدمات الإنترنت حول العالم.