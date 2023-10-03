تعرف إلى أبرز التعليمات الواردة بخصوص عملية التصويت لانتخابات المجلس الوطني 2023

نشر الحساب الرسمي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر منصة «إكس» تعليمات عامة حول عملية التصويت لانتخابات المجلس الوطني 2023.

وتضمنت التعليمات، ما يلي:

يجوز للناخب تبديل اختياره للمرشح خلال فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس.

يعتد بالتصويت الأخير للناخب لتحديد المرشح الذي صوت له بصفة نهائية.

يمنع التجمهر سواء داخل أو خارج مركز الانتخاب.

يمكن للمرشح أن ينتخب نفسه.

لا يمكن للناخب التصويت عن بعد إذا لم يكن مسجلاً في الهوية الرقمية.

يدلي الناخب من أصحاب الهمم أو الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة بصوته في الانتخابات شفاهة لرئيس لجنة مركز الانتخاب.

يتوجب على المرشح أو وكيله في حال حضوره إلى مراكز الانتخاب، أن يبرز بطاقة المرشح أو بطاقة وكيل المرشح.

للناخب حرية الإدلاء بصوته في أي مركز انتخابي.

يسمح بدخول أعضاء الهيئات الانتخابية فقط إلى داخل مراكز الانتخاب.

يحظر التصويت بالوكالة.

يمتنع الناخب عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مركز الانتخاب.

يمنع التصوير داخل مركز الانتخاب.