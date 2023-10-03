«الإمارات للألمنيوم» تنهي موسماً صيفياً بلا إصابات مرتبطة بالحرارة

أكدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عدم تسجيل أي إصابات مرتبطة بالحرارة للصيف الثاني على التوالي.

وتشكل الأمراض المرتبطة بالحرارة خطراً على أي شخص يعمل في المناطق المكشوفة خلال أشهر الصيف، والتي قد تسبب الوفاة في حال عدم معالجتها. ويعمل موظفو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مدار الساعة كل يوم من أيام السنة، في أقسام العمليات الصناعية، والتي تولد درجات حرارة عالية.

وقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتطوير نظام لمكافحة الأمراض المرتبطة بالحرارة على مدار أكثر من عشر سنوات. ويُعد برنامج «تغلب على الحرارة» التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مبادرة سنوية تمتد خلال أشهر الصيف في جميع مواقع الشركة، يتم في إطارها تدريب الموظفين للتعرف إلى العلامات المبكرة للإجهاد الحراري لديهم ولدى زملائهم، مع تمكينهم وتجهيزهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعملت الشركة أيضاً على تجربة أجهزة الوقاية المتطورة القابلة للارتداء، من أجل تعزيز الكشف المبكر عن حالات الإجهاد الحراري قبل ظهور الأعراض أو العلامات المبكرة. وقد قامت الشركة بتوسيع نطاق تجربتها لتقنيات كينزن القابلة للارتداء، لتشمل 350 موظفاً متطوعاً هذا الصيف، بعد نجاح التجربة التي ضمت 50 موظفاً متطوعاً خلال الصيف الماضي.

وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تشكل الأمراض المرتبطة بالحرارة خطراً على صحة العاملين في المناطق المكشوفة خلال فصل الصيف. ويعد نجاح الإمارات العالمية للألمنيوم في مكافحة تلك الأمراض، أمراً هاماً لجميع الشركات التي تواجه التحدي ذاته في دولة الإمارات، وكذلك في مناطق أخرى من العالم بصورة متزايدة بسبب تغير المناخ. ويمكننا أن نقول بفخر بأن الأمراض المرتبطة بالحرارة يمكن الوقاية منها بشكل كامل، حتى في درجات الحرارة العالية التي نشهدها في دولة الإمارات كل عام».

وتم تطوير تقنية الأجهزة القابلة للارتداء التي تختبرها الإمارات العالمية للألمنيوم من قِبل شركة كينزن الأمريكية، وهي مشابهة للأجهزة التي يستخدمها نخبة الرياضيين. وتقوم هذه التقنية بمراقبة درجة حرارة الجسم الأساسية، ومعدل ضربات القلب، ومستويات النشاط، وغيرها من المؤشرات الحيوية بصورة مستمرة، لتنبيه مرتديها وفريق السلامة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بأي تغييرات.

يخضع الموظفون لعدد من الفحوصات لقياس نسبة ترطيب الجسم قبل مناوبات العمل وخلالها، ضمن برنامج «تغلب على الحرارة»، بالإضافة إلى الالتزام بفترات منتظمة للراحة والاغتسال لتبريد الجسم. وتنتشر محطات الاغتسال والشرب وأجهزة الثلج ووحدات تكييف الهواء المتنقلة في مختلف مواقع الشركة لمساعدة الموظفين والمقاولين على الحفاظ على برودة أجسامهم، وتعزيز الراحة أثناء العمل.

الجدير بالذكر، أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لم تسجل أي إصابة مرتبطة بالحرارة خلال الصيف في عامي 2020 و2022. وسجلت الشركة في عام 2021 حالتين من الإصابات المرتبطة بالحرارة فقط، واللتين تطلبتا العلاج في المراكز الطبية التابعة للشركة. وتم علاج الموظفين من الجفاف عن طريق الحقن الوريدي، وتعافيا تماماً في غضون بضع ساعات.