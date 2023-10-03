«أدنوك» و«أوكسيدنتال» تطوران «الالتقاط المباشر للهواء» في الإمارات

اتفقت شركتا «أدنوك» و«أوكسيدنتال» على إجراء دراسة هندسية أولية مشتركة لبناء أول منشأة لـ «الالتقاط المباشر للهواء» (بقدرة تقاس بالميغا طن) خارج الولايات المتحدة الأمريكية.



ويمثل الاتفاق أول مشروع يصل إلى مرحلة الجدوى الفنية منذ توقيع الشركتين على اتفاقية تعاون استراتيجي في أغسطس 2023، لاستكشاف فرص تطوير مشاريع التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف الدراسة لتقييم منشأة مقترحة لـ «الالتقاط المباشر للهواء»، بقدرة مليون طن سنوياً، يتم ربطها بالبنية التحتية الخاصة بثاني أكسيد الكربون التابعة لــ «أدنوك»، لحقنه وتخزينه بشكل دائم في طبقات المياه المالحة الجوفية غير المستخدمة في عمليات إنتاج النفط والغاز، حيث تعمل «أدنوك» على اختبار أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون، وعزله بالكامل في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية في أبوظبي.

وقال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»: «يعطي الإعلان عن المشروع مزيداً من الزخم الإيجابي المستمر للشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«أوكسيدنتال»، والتي تهدف للتوسع في استخدام التقنيات الواعدة لإدارة الكربون. ويجسد هذا الاستثمار المشترك في أول منشأة مقترحة بقدرة تقاس بالميغا طن لـ «الالتقاط المباشر للهواء»، يتم إنشاؤها في المنطقة التزام «أدنوك» بالاستفادة من الشراكات والتكنولوجيا الواعدة، لتسريع جهودها لخفض الانبعاثات، ضمن مساعيها المستمرة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045».

وكانت «أدنوك» و«أوكسيدنتال» قد وقعتا في أغسطس 2023، اتفاقية تعاون استراتيجي لتقييم فرص الاستثمار المحتملة في مراكز التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ودمج تقنيات المناخ في مشاريع الطاقة، مثل إنتاج الطاقة الخالية من الانبعاثات والوقود المستدام.



وقالت فيكي هولوب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال»: «تؤكد سرعة فريقا «أوكسي» و«أدنوك» في تطوير خطة الجدوى الاقتصادية، وخدمات التصاميم الهندسية الأوّلية لمنشأة «الالتقاط المباشر للهواء» في أبوظبي، الحاجة الملحة لتقديم حلول مناخية عالمية النطاق، وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وسنواصل الاستفادة من خبرتنا في مجال إدارة الكربون، لتحقيق قيمة أكبر، وتسريع قدرتنا على تحقيق أهدافنا للحياد المناخي، ومساعدة الآخرين على تحقيق أهدافهم».

وتماشياً مع استراتيجيتها لإدارة الكربون، أعلنت «أدنوك» مؤخراً عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير مشروع «حبشان»، أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقدرة التقاط تبلغ 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وحقنها وتخزينها بشكلٍ دائم في تكوينات جيولوجية عميقة في أبوظبي. وتتوافق هذه الاستراتيجية مع رؤية «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ»، التي تؤكد على أهمية تقنيات التقاط وتخزين الكربون، كمُمكّن رئيس لتحقيق الحياد المناخي العالمي بحلول منتصف القرن الحالي.