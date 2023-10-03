بنك دبي التجاري يلتزم بتحقيق الحياد المناخي في 2030

أعلن بنك دبي التجاري التزامه بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2030. ويشمل هذا الالتزام خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عمليات البنك بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وأكد الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، أهمية التزام البنك بتحقيق أهداف الاستدامة، قائلاً: "يتخذ بنك دبي التجاري خطوات سباقة للتصدي لظاهرة التغير المناخي بشكل مباشر. إن التزامنا بالحد من انبعاثات الكربون في عملياتنا بحلول عام 2030 يعكس حرصنا على تعزيز الاستدامة وضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. وباعتبارنا البنك الذي يدعم طموحات الدولة، فإننا نفخر بمواءمة جهودنا مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، حيث اننا نؤمن بأن الشركات تلعب دوراً فاعلاً في مواجهة أزمة المناخ."

وأضاف: يعد الأساس لانبعاثات الغازات الدفيئة لبنك دبي التجاري من خلال عملياته، إضافة إلى الانبعاثات من الأنشطة التي نمولها واحدة من أكثر المبادئ التوجيهية شمولاً وتكاملاً في دولة الإمارات العربية المتحدة من المنظمات البارزة في هذه الصناعة، بما في ذلك بروتوكول الغازات الدفيئة والشراكة للحسابات المالية من أجل الكربون (PCAF).

وترتكز استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية في بنك دبي التجاري على خفض الانبعاثات الناتجة عن مرافق البنك والمواصلات. كما يقوم البنك بتنفيذ مبادرات لمعالجة الانبعاثات المتعلقة بالمشتريات والخدمات، والنفايات الناتجة عن العمليات، والسفر للخارج للعمل، وتنقلات الموظفين، والأصول المؤجرة في المراحل الأولية والنهائية.

كما شرع البنك أيضًا في برنامج تحول لدعم عملائه في خفض بصماتهم الكربونية من خلال تقديم مجموعة من حلول التمويل المستدامة.

نحن في بنك دبي التجاري ندرك أهمية مواجهة التغير المناخي وسنجري تقييمات بشكل منتظم لضمان الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال عملياتنا وعمليات الأنشطة التي نمولها، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

ويمتد التزام بنك دبي التجاري إلى أكثر من خفض الانبعاثات، ففي عام 2022، قام البنك بتطوير استراتيجية شاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وفي عام 2023، طرح البنك إطار التمويل المستدام الخاص به كما أطلق بنجاح أول إصدار لسنداته الخضراء بقيمة 500 مليون دولار.