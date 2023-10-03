وزير البترول المصري: استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر

وزير البترول المصري: استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر
التاريخ
10/3/2023 5:39:42 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مصر ستستأنف صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر وفقا لما هو مخطط له.
وتابع لرويترز على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) "نواصل الترتيب والاستعداد لذلك، والكميات لم تتحدد بعد". (تغطية صحفية مها الدهان .
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