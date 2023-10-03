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وزير البترول المصري: استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر

10/3/2023 5:39:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مصر ستستأنف صادرات الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر وفقا لما هو مخطط له.

وتابع لرويترز على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) "نواصل الترتيب والاستعداد لذلك، والكميات لم تتحدد بعد". (تغطية صحفية مها الدهان .



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