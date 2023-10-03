البدانة تزيد أعراض سن اليأس

MENAFN - Khaberni) خبرني - أشار بحث جديد إلى أن من مضاعفات السمنة زيادة شدة أعراض انقطاع الطمث، مثل الهبّات الساخنة، وتقليل فاعلية العلاج الهرموني للأعراض.

وأجريت الدراسة في جامعة إيست فيرجينيا، وشاركت في تجربة الدراسة 119 امرأة، تمت متابعتهن لمدة 5 سنوات.

وبحسب "مديكال نيوز توداي"، وجد فريق البحث أن المصابات بالسمنة كن أكثر عرضة للإبلاغ عن الأعراض الحركية الوعائية (الهبات الساخنة)، وأعراض الجهاز البولي التناسلي، واضطرابات المزاج، وانخفاض الرغبة الجنسية.

وتفسيراً لذلك، اقترح الباحثون "أن البدينات يتعرضن لمزيد من الهبات الساخنة والتعرق الليلي لأن الأنسجة الدهنية تعمل كعازل يحبس حرارة الجسم، ما يولد حرارة إضافية".

واقترحوا أيضاً، أن السمنة قد تؤدي إلى اختلالات هرمونية، ما يسبب زيادة في مستوى هرمون الاستروجين، الذي يساهم في زيادة أعراض انقطاع الطمث.

وقالت النتائج: "المصابات بالسمنة عرضة أيضاً لخطر العديد من الحالات التي قد تجعلهن أقل استقبالاً للعلاج بالهرمونات، مثل أمراض القلب وسرطان الثدي".

وتوجد خيارات علاجية غير هرمونية لأعراض سن الياس، مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، والإستروجين المهبلي، اعتماداً على الأعراض التي ترغب المرأة في علاجها.