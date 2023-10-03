البدانة تزيد أعراض سن اليأس

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- Khaberni) خبرني - أشار بحث جديد إلى أن من مضاعفات السمنة زيادة شدة أعراض انقطاع الطمث، مثل الهبّات الساخنة، وتقليل فاعلية العلاج الهرموني للأعراض.
وأجريت الدراسة في جامعة إيست فيرجينيا، وشاركت في تجربة الدراسة 119 امرأة، تمت متابعتهن لمدة 5 سنوات.
وبحسب "مديكال نيوز توداي"، وجد فريق البحث أن المصابات بالسمنة كن أكثر عرضة للإبلاغ عن الأعراض الحركية الوعائية (الهبات الساخنة)، وأعراض الجهاز البولي التناسلي، واضطرابات المزاج، وانخفاض الرغبة الجنسية.
وتفسيراً لذلك، اقترح الباحثون "أن البدينات يتعرضن لمزيد من الهبات الساخنة والتعرق الليلي لأن الأنسجة الدهنية تعمل كعازل يحبس حرارة الجسم، ما يولد حرارة إضافية".
واقترحوا أيضاً، أن السمنة قد تؤدي إلى اختلالات هرمونية، ما يسبب زيادة في مستوى هرمون الاستروجين، الذي يساهم في زيادة أعراض انقطاع الطمث.
وقالت النتائج: "المصابات بالسمنة عرضة أيضاً لخطر العديد من الحالات التي قد تجعلهن أقل استقبالاً للعلاج بالهرمونات، مثل أمراض القلب وسرطان الثدي".
وتوجد خيارات علاجية غير هرمونية لأعراض سن الياس، مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، ومثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، والإستروجين المهبلي، اعتماداً على الأعراض التي ترغب المرأة في علاجها.
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