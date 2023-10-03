خطوط الطيران تبحث عن مسافرين أكثر نحافة.. ما القصة؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت الأسواق العالمية ازدهارا في مبيعات مجموعة مختلفة من أدوية إنقاص الوزن.

هذا النمو في الإقبال على هذا النوع من الأدوية، كشف خبراء عن أنه أمر قد يكون مفيدا بقدر كبير بالنسبة لخطوط الطيران على مستوى العالم، التي من شأنها أن تحقق استفادة كبيرة من نزول وزن الغالبية من المسافرين.

ووفق "بيزنس إنسايدر"، كان ولا يزال واحد من أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها شركات الطيران، توفير التكاليف التي يتم إنفاقها على الوقود، بتقليل وزن الطائرة قدر الإمكان، فكلما زاد وزن الطائرة، كلما زادت صعوبة عمل المحركات، مما يؤدي لمزيد من استهلاك الوقود للتشغيل.

ومن المحاولات التي قامت بها خطوط الطيران سابقا، أنها خففت من وزن عربات الطعام على سبيل المثال، مع تثبيتها لأنظمة ترفيه أخف في الوزن للمسافرين، ووضعها لمقاعد أخف في الوزن، حتى أن الأمر بلغ بها أنها طبعت ما يتم توزيعه من منشورات ومطبوعات على متن الرحلات في نوع أوراق أخف في الوزن.

بعد ذلك، بدأت إدارة الطيران الفيدرالية FAA في إلزام شركات الطيران، باتخاذ وزن أفراد الطاقم في الاعتبار، عند حساب الوزن الإجمالي للطائرة.

وعدد من شركات الطيران بدأت تتطلع لدراسة تأثير وزن الركاب أيضا، منها خطوط جوية كورية جنوبية، قامت بوزن ركابها قبل الصعود للطائرة لفترة من هذا العام، حتى تجمع بيانات عن أوزان الركاب، ومع ذلك من غير المرجح أن تفرض شركات الطيران وزنا إلزاميا على الركاب، بحسب تصريحات خبراء لـ "بيزنس إنسايدر".

وفي وقت لا يزال غير واضح مدى تأثير انتشار أدوية إنقاص الوزن على مجال الطيران، قدرت "شيلا كاهياوجلو"، المحللة لدى "جيفريز فايننشال"، في تقرير حديث لها عن الآثار التي قد تترتب على مجتمع أكثر نحافة بالنسبة لشركات الطيران.

وأوضحت شيلا، أن شركة الطيران من الممكن بتحقيق ذلك، أن توفر قدر كبير من المال، إذا أنقص الغالبية العظمى من الركاب وزنهم.

ووفق تقديرات الخبيرة، كانت هناك واحدة من شركات الطيران التي استخدمتها كنموذج، وهي شركة "يونايتد إيرلاينز"، إذا ما طبقت هذه السياسة على سبيل المثال، بتخفيف كل راكب على متن رحلاتها من وزنه بمقدار يزيد عن ال 10 أرطال، سيتم توفير ما يصل لـ 1790 رطلا من الوزن الإجمالي للرحلة.

هذا المعدل من خفض الوزن سيعود على شركة الطيران بتوفير استهلاك ما يقدر بـ 27.6 مليون غالون من الوقود في العام الواحد، وما يعادل 80 مليون دولار من متوسط تكلفة الوقود التي تتكبدها شركات الطيران في عام.