الولايات المتحدة تقدم 47 مليون دولار لمستشفيات شرقي القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية(USAID)، صباح الثلاثاء، أنها قدمت مبلغًا إضافيًا بقيمة 47 مليون دولار لشبكة مستشفيات شرقي القدس المحتلة.





وبينت الوكالة الأميركية، أن هذه الدفعة تأتي بالإضافة لدفعة سابقة بلغت 14.5 مليون دولار في يوليو 2022، وكلها جزء من التزام الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قدمه خلال زيارته للمنطقة العام الماضي، بتقديم 100 مليون دولار للمستشفيات.





وقالت الوكالة، إن هذا التمويل سيضمن استمرار الوصول إلى الرعاية الحرجة من خلال توفير 25.5 مليون دولار لتخفيف عبء الديون بشكل مباشر، و21.5 مليون دولار أخرى لتعزيز الاستدامة طويلة المدى للمستشفيات الأعضاء من خلال إعادة تأهيل وتجديد مرافق الرعاية الصحية، والاستثمارات الرأسمالية، وشراء المعدات، وبناء القدرات، والدعم الفني.





وأضاف البيان: إن هذا الدعم للمستشفيات يهدف لتنويع مصادر الدخل وتحسين تقديم الخدمات للمرضى من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ومن خلال هذه المساعدة، تدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية خدمات الرعاية الصحية المتقدمة المستمرة وغير المنقطعة للفلسطينيين والتي لا تتوفر من خلال مؤسسات أخرى.





وتابع: تشمل هذه الخدمات خدمات طبية متخصصة للغاية، مثل جراحة القلب للأطفال، وأمراض الكلى، وطب العيون، وجراحة الأعصاب، وعلاج السرطان.





وأشار البيان غلى أن هذه المساعدة تأتي في إطار الدعم التاريخي الذي قدمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لشبكات مستشفيات شرقي القدس، والتي بلغت أكثر من 156.5 مليون دولار منذ عام 2014.