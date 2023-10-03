مصرع طفل بحادث دعس في رفح
التاريخ
10/3/2023 5:25:36 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- لقي طفل من محافظة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مصرعه جراء حادث دعس وقع في المحافظة.
وأفادت مصادر محلية بأن الطفل ياسين محمد أبو جزر (4 أعوام) توفي متأثراً بإصابته الخطيرة جراء صدمه صباحًا من قبل مركبة في حي جنينة بالمحافظة.
___
MENAFN03102023000205011050ID1107178736
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.