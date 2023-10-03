Tuesday, 03 October 2023 01:35 GMT

مصرع طفل بحادث دعس في رفح

10/3/2023 5:25:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- لقي طفل من محافظة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مصرعه جراء حادث دعس وقع في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل ياسين محمد أبو جزر (4 أعوام) توفي متأثراً بإصابته الخطيرة جراء صدمه صباحًا من قبل مركبة في حي جنينة بالمحافظة.

___

MENAFN03102023000205011050ID1107178736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث