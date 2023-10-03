الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تشارك في أعمال الجمعية العامة السادسة للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN- تشارك الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ممثلةً بمديرها العام السفير عماد الزهيري في أعمال الجمعية العامة السادسة للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي والمنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة من ١ الى ٣ اكتوبربتنظيم من المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي وحكومة دولة قطر .





وأفاد السفير الزهيري ان هذا المؤتمر الهام الذي يشارك به المسؤولون رفيعوا المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات والوكالات المتخصصة يهدف الى تعزيز سياسة الامن الغذائي في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وفرصة مهمة لتبادل المقترحات والتوصيات الهادفة الى الرفع من مستوى التعاون لتحقيق الاهداف المنشودة والاطلاع على الممارسات الفضلى واشراك القطاع المدني في اجراءات تعزيز الامن الغذائي وفي ايجاد الحلول المرجوة للدول الاعضاء.





وأضاف الزهيري ان الجمعية العامة السادسة قد اعتمدت عدداً من القرارات المهمة بما فيها انتخاب المكتب الجديد للجمعية العامة للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي برئاسة دولة قطر كرئيساً للجمعية العمومية، واعادة انتخاب دولة فلسطين وانتخاب جمهورية بنغلادش وجمهورية غامبيا والجمهورية التونسية كنواب لرئيس الجمعية العامة.





وكان المؤتمر مناسبة اقليمية ودولية أخرى لعقد اللقاءات الثنائية الهادفة الى تعزيز التعاون بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي والاطراف الدولية المشاركة الاخرى بما يقود الى تحقيق الاهداف المشتركة خاصةً وأن دولة فلسطين كانت من الدول السباقة التي صادقت على اتفاقية تأسيس المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي.