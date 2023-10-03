الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تشارك في أعمال الجمعية العامة السادسة للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي

(MENAFN
- Palestine News Network )
الدوحة/PNN- تشارك الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ممثلةً بمديرها العام السفير عماد الزهيري في أعمال الجمعية العامة السادسة للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي والمنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة من ١ الى ٣ اكتوبر
بتنظيم من المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي وحكومة دولة قطر .
وأفاد السفير الزهيري ان هذا المؤتمر الهام الذي يشارك به المسؤولون رفيعوا المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات والوكالات المتخصصة يهدف الى تعزيز سياسة الامن الغذائي في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وفرصة مهمة لتبادل المقترحات والتوصيات الهادفة الى الرفع من مستوى التعاون لتحقيق الاهداف المنشودة والاطلاع على الممارسات الفضلى واشراك القطاع المدني في اجراءات تعزيز الامن الغذائي وفي ايجاد الحلول المرجوة للدول الاعضاء.
وأضاف الزهيري ان الجمعية العامة السادسة قد اعتمدت عدداً من القرارات المهمة بما فيها انتخاب المكتب الجديد للجمعية العامة للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي برئاسة دولة قطر كرئيساً للجمعية العمومية، واعادة انتخاب دولة فلسطين وانتخاب جمهورية بنغلادش وجمهورية غامبيا والجمهورية التونسية كنواب لرئيس الجمعية العامة.
وكان المؤتمر مناسبة اقليمية ودولية أخرى لعقد اللقاءات الثنائية الهادفة الى تعزيز التعاون بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي والاطراف الدولية المشاركة الاخرى بما يقود الى تحقيق الاهداف المشتركة خاصةً وأن دولة فلسطين كانت من الدول السباقة التي صادقت على اتفاقية تأسيس المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي.
MENAFN03102023000205011050ID1107178735
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.