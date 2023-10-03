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أول تعليق من نادي الاتحاد السعودي حول أزمة إلغاء مباراة سباهان

10/3/2023 5:25:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرياض/PNN- أصدر نادي الاتحاد السعودي، بيانًا توضيحيًّا حول أزمة إلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في بيان إلغاء المباراة بسبب ما وصفها بظروف غير متوقعة، كما أعلن إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد مع تأكيد حرصه على سلامة وأمان عناصر اللعبة.

وقال نادي الاتحاد في بيانه إن "مراقب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أبلغ النادي عند وصول بعثة الفريق إلى الملعب أن المباراة لن تقام في موعدها المحدد، وأن بإمكانهم مغادرة الملعب".

وغادرت بعثة فريق الاتحاد الملعب فعليا، حيث تم الإعلان عن إلغاء المباراة لاحقا بشكل رسمي.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان "يشيد الاتحاد السعودي على حرص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإقامة المباراة في ظروف مناسبة، والتي لمسها الاتحاد السعودي عبر المتابعة المستمرة من ممثليه اللذين رافقا نادي الاتحاد إلى إيران".

وأكد الاتحاد السعودي دعمه الكامل لنادي الاتحاد واتخاذ كافة الطرق القانونية لحفظ حقوقه.

وفي مطلع الشهر الماضي، أجرى الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ 2016.

وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حل ضيفا على بيروزي في دوري الأبطال في 19 سبتمبر أيلول الماضي وحقق الفوز في مباراة أقيمت بدون حضور جماهيري بسبب عقوبات على النادي الإيراني.

ويتصدر نادي القود الجوية العراقي المجموعة بـ4 نقاط بعد فوزه على أجمك الأوزبكي أمس الإثنين، فيما يحتل الاتحاد وسباهان المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة من مباراة واحدة.

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