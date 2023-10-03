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الإعصار كوينو يقترب من اليابان

10/3/2023 5:25:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوكيو /PNN- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن اقتراب إعصار "كوينو" من جزر أوكيناوا في جنوب البلاد.

وبحسب الأرصاد اليابانية، يرصد الإعصار "كوينو" حاليا في المحيط الهادئ، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي.

ومن المتوقع أن يكون بالقرب من جزر أوكيناوا اليابانية حتى 5 أكتوبر الجاري، ثم سيتجه نحو الصين.

وتصل سرعة الرياح في وسط الإعصار إلى حوالي 45 مترا في الثانية مع حالات ارتفاع حاد إلى 65 مترا في الثانية.

وقالت السلطات اليابانية: "إن إعصار "كوينو" قد يتسبب بانزلاقات أرضية وزيادة ارتفاع الموجات في البحر".

ودعت السلطات سكان المناطق الساحلية للحذر الشديد.

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