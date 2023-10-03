المعونة: استكمال صرف مستحقات 30 ألف أسرة الثلاثاء

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أكد مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق المعونة الوطنية ايمـن رباع، أنه سيتم استكمال صرف مستحقات منتفعي صندوق المعونة الوطنية المالية لشهر أيلول البالغ عددهم 30 ألف أسرة ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال رباع في تصريحات اذاعية عبر اثير راديو هلا، إن عدد المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية يبلغ 220 ألف أسرة، حيث تم تسليم 190 ألف أسرة مستحقاتهم المالية في وقت سابق عن شهر أيلول الماضي.

وبين أن سبب التأخير في صرف المستحقات المالية، كان لوجود مشروع دمج ما بين برنامج المعونات المالية الشهرية وبرنامج الدعم النقدي الموحد، الذي كان يحتاج إلى دقة في عملية الترحيل للتأكد من قيمة المعونة وفعالية الحسابات البنكية، مشيرا إلى أن قوائم المحافظ الإلكترونية أو البنوك تم ترحيلها إلى البنك المركزي الأردني لكن كان هناك مشكلة تقنية في موضوع قائمة البنوك التي تم حلها مع البنك المركزي، وعليه سيتم ظهر اليوم ترحيل وتحويل مخصصات المنتفعين الذين يستلموا مستحقاتهم المالية عن طريق البنوك.

وشدد على أن الصندوق انتقل في عمله نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قام بتوسعة برامجه من المساعدات الاجتماعية خلال الأعوام 2019 – 2023 من 100 إلى 220 ألف أسرة، كما تم زيادة موازنة الصندوق من 100 مليون إلى 247 مليون دينار، وأصبح الصندوق ينظر إلى مفهوم الفقر من المفهوم التقليدي الى متعدد الأبعاد من خلال تطبيقه لمعادلة ترتيب الأسر من الأشد فقرا إلى الأقل فقرا، وعليه أصبحت علمية استهداف الأسر من ناحية علمية وليس تقليدية، بالإضافة إلى أنه تم أتمتة عمليات الصندوق جميعها ابتداء من عملية التسجيل في برامجها إلى الدفع الإلكتروني .

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