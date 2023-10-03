المعونة: استكمال صرف مستحقات 30 ألف أسرة الثلاثاء

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- Amman Net)
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تسجل درجات الحرارة نهار الثلاثاء أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. المعونة: استكمال صرف مستحقات 30 ألف أسرة الثلاثاء 10/03/2023 - 11:05 عمان ن
أكد مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق المعونة الوطنية ايمـن رباع، أنه سيتم استكمال صرف مستحقات منتفعي صندوق المعونة الوطنية المالية لشهر أيلول البالغ عددهم 30 ألف أسرة ظهر اليوم الثلاثاء.
وقال رباع في تصريحات اذاعية عبر اثير راديو هلا، إن عدد المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية يبلغ 220 ألف أسرة، حيث تم تسليم 190 ألف أسرة مستحقاتهم المالية في وقت سابق عن شهر أيلول الماضي.
وبين أن سبب التأخير في صرف المستحقات المالية، كان لوجود مشروع دمج ما بين برنامج المعونات المالية الشهرية وبرنامج الدعم النقدي الموحد، الذي كان يحتاج إلى دقة في عملية الترحيل للتأكد من قيمة المعونة وفعالية الحسابات البنكية، مشيرا إلى أن قوائم المحافظ الإلكترونية أو البنوك تم ترحيلها إلى البنك المركزي الأردني لكن كان هناك مشكلة تقنية في موضوع قائمة البنوك التي تم حلها مع البنك المركزي، وعليه سيتم ظهر اليوم ترحيل وتحويل مخصصات المنتفعين الذين يستلموا مستحقاتهم المالية عن طريق البنوك.
وشدد على أن الصندوق انتقل في عمله نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قام بتوسعة برامجه من المساعدات الاجتماعية خلال الأعوام 2019 – 2023 من 100 إلى 220 ألف أسرة، كما تم زيادة موازنة الصندوق من 100 مليون إلى 247 مليون دينار، وأصبح الصندوق ينظر إلى مفهوم الفقر من المفهوم التقليدي الى متعدد الأبعاد من خلال تطبيقه لمعادلة ترتيب الأسر من الأشد فقرا إلى الأقل فقرا، وعليه أصبحت علمية استهداف الأسر من ناحية علمية وليس تقليدية، بالإضافة إلى أنه تم أتمتة عمليات الصندوق جميعها ابتداء من عملية التسجيل في برامجها إلى الدفع الإلكتروني .
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