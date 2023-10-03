توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل للمرة الثانية لأسباب صحية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعلن الفنان توفيق عبد الحميد، للمرة الثانية، اعتزاله التمثيل نهائيا وأرجع السبب إلى حالته الصحية التي وصفها بمتأخرة لا تحتمل استكمال العمل في التمثيل والفن بشكل عام.



ونشر توفيق عبد الحميد منشور عبر حسابه الشخصي كتب فيه: "ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، ولذلك أعلن اعتزالي".



اعتزال توفيق عبد الحميد

كان الفنان توفيق عبدالحميد أعلن في شهر أبريل من العام الماضي، من خلال، صفحته الشخصية على تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك اعتزاله التمثيل وذلك عقب انتهائه من تصوير دوره في مسلسل يوتيرن بالمشاركة مع النجمة ريهام حجاج.

وفي منشوره الذي كتبه عبر حسابه الشخصي قال توفيق عبد الحميد: "أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًا" ليعود بعدها ويحذف المنشور متراجعا عن قراره وموضحا الملابسات.

تفاصيل الحالة الصحية لتوفيق عبدالحميد

أما عن تفاصيل حالته الصحية فكان الفنان توفيق عبد الحميد أوضح للجمهور أنه يعاني من مشكلة في عموده الفقري وأن الأمر قد يحتاج لتدخل جراحي، وكتب الفنان المصري عبر حسابه الشخصي: "الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحي، بس فيه أمل إن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة".



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