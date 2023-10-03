الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري جنوب رام الله، واعتقلت الشاب عبد الرحمن أحمد شهاب (20 عاما)، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جهاد محمد جودة (27 عاما) من حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وباسل نصر الزبيدي (20 عاما) من مخيم الجلزون شمال رام الله، عقب مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.
وفا
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