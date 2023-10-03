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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من رام الله

10/3/2023 5:24:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري جنوب رام الله، واعتقلت الشاب عبد الرحمن أحمد شهاب (20 عاما)، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جهاد محمد جودة (27 عاما) من حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وباسل نصر الزبيدي (20 عاما) من مخيم الجلزون شمال رام الله، عقب مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.


وفا


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