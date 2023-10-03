لأول مرة ... شاهد منى زكي عارضة أزياء في أسبوع الموضة بباريس

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة المصرية منى زكي في فعاليات أسبوع الموضة بباريس 2023 بإطلالة مميزة ونارية، إذ اختارت اللون الأحمر القاني لظهورها ضمن الحدث
ظهور النجمة المصرية جاء ضمن عرض L'Oreal Paris الذي تمّ تنظيمه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول قرب برج إيفل، وهي المناسبة التي استقطبت عددا كبيرا من النجمات صديقات العلامة وسفيراتها.
وأطلت منى بفستان أحمر قاني قصير أنيق للغاية مزود بذيل طويلة جداً من الخلف، ونسّقت معه أقراطا كبيرة وحذاء باللون الفضي، لتخطف الأنظار وتثير إعجاب متابعيها على السوشال ميديا وتنهال عليها التعليقات الإيجابية، مثل: "أحلى واحدة"، و"فخورين بيكي"، و"شكلك يجنن".
العين الإخبارية
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