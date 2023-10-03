لأول مرة ... شاهد منى زكي عارضة أزياء في أسبوع الموضة بباريس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شاركت الفنانة المصرية منى زكي في فعاليات أسبوع الموضة بباريس 2023 بإطلالة مميزة ونارية، إذ اختارت اللون الأحمر القاني لظهورها ضمن الحدث



ظهور النجمة المصرية جاء ضمن عرض L'Oreal Paris الذي تمّ تنظيمه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول قرب برج إيفل، وهي المناسبة التي استقطبت عددا كبيرا من النجمات صديقات العلامة وسفيراتها.

وأطلت منى بفستان أحمر قاني قصير أنيق للغاية مزود بذيل طويلة جداً من الخلف، ونسّقت معه أقراطا كبيرة وحذاء باللون الفضي، لتخطف الأنظار وتثير إعجاب متابعيها على السوشال ميديا وتنهال عليها التعليقات الإيجابية، مثل: "أحلى واحدة"، و"فخورين بيكي"، و"شكلك يجنن".









العين الإخبارية

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