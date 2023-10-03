ارتفاع حالات ضيق التنفس لطالبات مدرسة بالاغوار الشمالية إلى 19 حالة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد حالات ضيق التنفس لطالبات مدرسة كريمة الثانوية للبنات بالاغوار الشمالية إثر استنشاق غازات مبيد حشري إلى 19 حالة، بعد أن تم نقل 14 حالة صباح اليوم الثلاثاء إلى مستشفى أبو عبيدة لتلقي العلاج.



وقال متصرف لواء الاغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة، إن فرق الاسعاف نقلت 14 طالبة إلى المستشفى صباح اليوم، منوهاً إلى أن حالتهن الصحية جيدة.



وبيّن الحوامدة لـ " الوكيل الإخباري" أن الفرق الصحية والرقابية تجري جولات على المزارع في المنطقة، وتم التحرز على نوع المبيد الذي سبب حالات الاختناق لاتخاذ الإجراء اللازم.



من جهته قال مدير صحة اربد الدكتور شادي بني هاني إن الحالة الصحية للطالبات اللواتي نقلن إلى مستشفى أبو عبيدة، بين متوسطة وبسيطة، موضحاً انهن سوف يخرجن جميعهن اليوم من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.



وأضاف بني هاني لـ " الوكيل الإخباري" أن 5 طالبات كان قد نقلن أمس إلى المستشفى، وتماثلن إلى الشفاء وخرجن وهن بصحة جيدة، مشيراً الى أن الإصابات بين الطالبات جاءت بعد أن قام مزارع برش مبيد حشري بالقرب من الغرف الصفية للطالبات .