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مانشستر سيتي ينعي نجمه السابق فرانسيس لي

10/3/2023 5:24:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي مهاجم مانشستر سيتي الدولي الإنجليزي السابق فرانسيس لي عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع مرض عضال، حسب ما أفاد بطل أوروبا والدوري الإنجليزي لكرة القدم الاثنين.
ونعى "سيتي" في بيان نجمه السابق وكتب "بأعمق الحزن المثقل على القلب نعلن وفاة لاعب مانشستر سيتي السابق ورئيس مجلس الإدارة فرانسيس لي".
وتابع "توفي فرانسيس في الساعات الأولى من هذا الصباح بعد معركة طويلة مع السرطان".
وأضاف "يود الجميع في مانشستر سيتي إرسال تعازيهم إلى أصدقاء وعائلة فرانسيس في هذا الوقت العصيب للغاية".
وختم قائلا "كدليل على الاحترام، تم تنكيس الأعلام حول استاد الاتحاد وأكاديمية سيتي لكرة القدم".
وسجل فرانسيس لي الذي شغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة نادي مان سيتي خلال حقبة التسعينات، 148 هدفا في 330 مباراة خاضها بألوان قميص الفريق بين 1967 و1974.
وفاز فرانسيس لي المولود في 29 أبريل 1944 والذي وصفه سيتي بـ"الأسطورة"، بالعديد من الألقاب خلال مسيرته مع النادي، بما فيها الدوري والكأس وكأس الكؤوس الأوروبية كما لعب لمنتخب "الأسود الثلاثة" 27 مباراة وسجل 10 أهداف بين 1968 و1972.

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