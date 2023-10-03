أمير سعودي يعلق على انسحاب اتحاد جدة من مواجهة سباهان الإيراني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفاعل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد مع انسحاب اتحاد جدة من مواجهة مضيفه سباهان أصفهان الإيراني، التي كانت مقررة الاثنين، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا.وكتب الأمير السعودي عبر حسابه في منصة "إكس": "الاتحاد نادي عظيم".

ولم تنطلق المباراة في موعدها المحدد على أرضية ملعب "نقش جهان بأصفهان" بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور السياسية في ممر اللاعبين.

وقال مصدر في نادي الاتحاد رفض الكشف عن اسمه، لوكالة "فرانس برس"، إن إداريي الفريق السعودي استاؤوا من وجود تمثال نصفي للجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتله الأمريكيون في العراق عام 2020، داخل الملعب.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت لاحق عن إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة.

وجاء في بيان للاتحاد الآسيوي: "تم إلغاء مباراة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بين سباهان والاتحاد، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة، بسبب ظروف غير متوقعة".

أضاف: "يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين".

وختم: "سيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة".

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