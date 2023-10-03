97.5 مليون دولار تحويلات الأردنيين في قطر منذ مطلع العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، نموا بنسبة 9.8 % على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2022.



وذكر عاملون بمنافذ تحويل الأموال وتبادل العملات في بنوك تجارية وشركات صرافة بالسوق القطري، أن قيمة تحويلات العمالة الأردنية في قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي تناهز 355 مليون ريال (97.5 مليون دولار)، وذلك استنادا إلى البيانات الشهرية المجمعة لحركة التحويلات المالية.



وقالوا إن قيمة هذه التحويلات حققت نموا جيدا إذا ما قورنت بتحويلات الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها نحو 320 مليون ريال (87.9 مليون دولار).



وأكدوا أن قطر تعد واحدة من الوجهات الخليجية المهمة للعمالة الأردنية، حيث يشغل العديد من الأردنيين وظائف ومواقع عمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، وفي مستويات مختلفة في القطاعين العام والخاص، موضحين أن التحويلات المالية التي يرسلها هؤلاء بشكل دوري لذويهم، تشكل جزءا مهما من الاقتصاد الأردني.