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ارتفاع الدولار إلى مستوى جديد وسط بيانات قوية

10/3/2023 5:24:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعد الدولار إلى مستويات مرتفعة جديدة اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية قوية بالولايات المتحدة عززت توقع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.


وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.5% إلى 107.06، ووصل في مرحلة ما إلى 107.12، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2022.


ووصل اليورو إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام مقابل الدولار، وهبط إلى ما دون مستوى كانون الثاني المتدني البالغ 1.0482،


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