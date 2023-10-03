ارتفاع الدولار إلى مستوى جديد وسط بيانات قوية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - صعد الدولار إلى مستويات مرتفعة جديدة اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية قوية بالولايات المتحدة عززت توقع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.
وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.5% إلى 107.06، ووصل في مرحلة ما إلى 107.12، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2022.
ووصل اليورو إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام مقابل الدولار، وهبط إلى ما دون مستوى كانون الثاني المتدني البالغ 1.0482،
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