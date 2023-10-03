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القوات الأوكرانية تقصف قرية حدودية روسية بذخائر عنقودية

10/3/2023 5:24:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز تعرض قرية كليموفو الحدودية في المقاطعة لقصف أوكراني بقذائف عنقودية، لم يسفر عن ضحايا أو إصابات.


وكتب عبر "تلغرام": "أطلقت القوات الأوكرانية ذخائر عنقودية على قرية كليموفو وحسب المعلومات الأولية لم يسفر عن ذلك وقوع ضحايا".
وأضاف أن القصف ألحق أضرارا جزئية بعدد من الأبنية السكنية.


وتستخدم أوكرانيا قذائف عنقودية للمدفعية تحمل كل منها نحو 48 قنبلة صغيرة، ويبلغ مداها الأقصى نحو 30 كم.


كما يمكن لصواريخ ATACMS أن تحمل نحو 300 قنبلة أو أكثر لمسافة 300 كم، وصواريخ GMLRS ما يصل إلى 404 قنابل لمسافة أكثر من 70 كلم.


وكانت تقارير غربية عديدة قد تحدثت عن نية إدارة البيت الأبيض على توريد صواريخ بعيدة المدى مزودة بقنابل عنقودية إلى أوكرانيا، الأمر الذي نددت به موسكو.

RT

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