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تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة تربك الأسواق

10/3/2023 5:24:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسببت تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر في إحداث ارباك بالاسواق، اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع الدولار وسقط الذهب، مسجلاً أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022.

وقالت ميستر، إن البنك المركزي الأمريكي سوف يحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام ثم إبقائها عند مستويات أعلى لبعض الوقت لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪.


وبينت أن القرار النهائي سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد، مضيفة أن معدل التضخم لا يزال مرتفعا للغاية والمخاطر لا تزال تميل إلى الاتجاه الصاعد.


وأضافت ميستر أن بعض المستهلكين قد يعدلون إنفاقهم حتى يتمكنوا من تحمل مدفوعات قروض الطلاب، والتي تستأنف هذا الشهر بعد انقطاع دام اكثر من 3 سنوات. investing

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