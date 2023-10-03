تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة تربك الأسواق

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تسببت تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر في إحداث ارباك بالاسواق، اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع الدولار وسقط الذهب، مسجلاً أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022.
وقالت ميستر، إن البنك المركزي الأمريكي سوف يحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام ثم إبقائها عند مستويات أعلى لبعض الوقت لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪.
وبينت أن القرار النهائي سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد، مضيفة أن معدل التضخم لا يزال مرتفعا للغاية والمخاطر لا تزال تميل إلى الاتجاه الصاعد.
وأضافت ميستر أن بعض المستهلكين قد يعدلون إنفاقهم حتى يتمكنوا من تحمل مدفوعات قروض الطلاب، والتي تستأنف هذا الشهر بعد انقطاع دام اكثر من 3 سنوات. investing
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