ارتفاع معدل التضخم في تركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 61.53 % في أيلول الماضي، وهو ما يقل قليلا عن المتوقع ومرتفعا للشهر الثالث على التوالي نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة التركية.
وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 4.75 % على أساس شهري.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة التركية نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 % في تشرين الأول 2022. الاقتصادية
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