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ارتفاع معدل التضخم في تركيا

10/3/2023 5:24:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 61.53 % في أيلول الماضي، وهو ما يقل قليلا عن المتوقع ومرتفعا للشهر الثالث على التوالي نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة التركية.


وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 4.75 % على أساس شهري.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة التركية نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 % في تشرين الأول 2022. الاقتصادية

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