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ترامب يطلب طعامه المفضل إلى قاعة المحكمة - صور

10/3/2023 5:24:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جديد حبه الكبير للوجبات السريعة، وذلك خلال أولى جلسات محاكمته في نيويورك بتهمة الاحتيال أمس الاثنين.
وذكر موقع "TMZ" أنه تم رصد اثنين من حراس الأمن بعد ظهر أمس الاثنين وهما يحملان عدة أكياس من الطعام، من سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة "ماكدونالدز".


وأفاد بأنه كانت هناك ما لا يقل عن 6 أكياس من ماكدونالدز متجهة إلى المحكمة العليا في مانهاتن، بالتزامن مع بدء محاكمة ترامب، التي من المقرر أن تستمر حتى أوائل ديسمبر المقبل.
وتوقع أن تكون كل هذه الوجبات لترامب وفريقه، الذي يرافقه، من مستشارين ومحامين.


وسبق للرئيس السابق أن قدم وجبات من ماكدونالدز لضيوفه من فريق كرة القدم الأميركي "كليمسون تايغرز"، حين زاروا البيت الأبيض عام 2019.







RT

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