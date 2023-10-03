Tuesday, 03 October 2023 01:33 GMT

الاحتلال يعتدي على الصحفيين ويجبر المصلين على مغادرة الأقصى

10/3/2023 5:24:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الصحفيين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، أثناء تغطيتهم الصحفية، وأجبرت المصلين على مغادرته.


وأفاد صحفيون، بأن قوات الاحتلال أجبرت 10 مصلين على مغادرة الأقصى، بعد الاعتداء عليهم، بحجة التشويش على المستوطنين أثناء اقتحامهم للأقصى، واعتدت عليهم.


وفا


MENAFN03102023000208011052ID1107178713

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث