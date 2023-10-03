الاحتلال يعتدي على الصحفيين ويجبر المصلين على مغادرة الأقصى

الاحتلال يعتدي على الصحفيين ويجبر المصلين على مغادرة الأقصى
التاريخ
10/3/2023 5:24:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الصحفيين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وفي محيط المسجد الأقصى المبارك، أثناء تغطيتهم الصحفية، وأجبرت المصلين على مغادرته.
وأفاد صحفيون، بأن قوات الاحتلال أجبرت 10 مصلين على مغادرة الأقصى، بعد الاعتداء عليهم، بحجة التشويش على المستوطنين أثناء اقتحامهم للأقصى، واعتدت عليهم.
وفا
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