83% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الطبية للكشف المجانى عن المواطنين

(MENAFN
- Youm7) في استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف وزارة الصحة الحملات الطبية للكشف المجانى عن المواطنين، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة الحملات الطبية للكشف المجانى عن المواطنين.
وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة الحملات الطبية للكشف المجانى عن المواطنين، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة الحملات الطبية للكشف المجانى عن المواطنين.
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