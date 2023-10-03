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83% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الطبية للكشف المجانى عن المواطنين

10/3/2023 4:37:01 AM
(MENAFN- Youm7) في استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف وزارة الصحة الحملات الطبية للكشف المجانى عن المواطنين، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة الحملات الطبية للكشف المجانى عن المواطنين.

وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة الحملات الطبية للكشف المجانى عن المواطنين، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف وزارة الصحة الحملات الطبية للكشف المجانى عن المواطنين.



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