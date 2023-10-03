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أمطار خفيفة ورياح على بعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل

10/3/2023 4:37:01 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، إلى يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، وذلك على النحو التالي:



الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

-يسود طقس مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



-تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.



-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (20:40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.



الأربعاء 4 أكتوبر والخميس 5 أكتوبر 2023

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (20:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.



-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.



الجمعة 6 أكتوبر 2023

-أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



السبت 7 أكتوبر والأحد 8 أكتوبر 2023

-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.







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