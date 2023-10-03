العاهل البحريني وملك الأردن يبحثان سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي

وأعرب الملك عبد الله، للملك حمد، عن خالص تعازيه ومواساته في مقتل عدد من رجال قوة الواجب بقوة دفاع البحرين أثناء تأديتهم للواجب الوطني المقدس في الدفاع عن الحدود الجنوبية للسعودية، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

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