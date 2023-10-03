محمد شياع السودانى: العراق سيبقى ركيزة للاستقرار والأمن فى المنطقة والعالم

MENAFN - Youm7) أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى اليوم الثلاثاء، أن العراق سيبقى ركيزة من ركائز الاستقرار والأمن فى المنطقة والعالم.

وقال السوداني، في بيان، بمناسبة العيد الوطني ل‍جمهورية العراق، إن العراق كان دائما أرضا مشعة بمعاني الحضارة على العالم أجمع مثلما كان البقعة التى يصنع فيها التاريخ، وتسجل البشرية فيها خطواتها نحو التقدم، لذا فإن ظهور الدولة العراقية الحديثة وانضمامها إلى عصبة الأمم جاء استمرارا لهذا العنفوان الحضارى والثقافى الفاعل والمؤثر.

وأكد أن العراق في عيده الوطنى سيبقى جسرا تتلاقى فيه الحضارات والثقافات، ويبقى العراقيون صناعا مهرة للسلام والطمأنينة ومحاربين أشداء للظلام والتخلف، ومن هذا المعنى سيستمر العمل على أن يكون العراق هو الغاية والهدف يتقدم على كل اعتبار ويسمو فوق كل ضرورة.



