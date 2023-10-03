اعتقالات ومواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال رجل من "نابلس" شمالا، وشاب من حي وادي الجوز في مدينة القدس المحتلة بوسط الضفة، وآخر من بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، وشاب من محافظة "طولكرم" بشمال غرب الضفة، وطفل بعد إصابته بالرصاص عند مدخل مخيم "الفوار" جنوب محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.



وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة "بيتا" الواقعة إلى الجنوب من محافظة "نابلس".

واستخدمت قوات الاحتلال، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع في تفريق سكان البلدة الذين خرجوا للتصدي لها؛ ما أسفر عن إصابة عدد من السكان بالرصاص وعدد آخر بالاختناق.



وفي قرية "جلود" في جنوب نابلس أيضا، هاجم مستوطنون إسرائيليون العشرات من المنازل المملوكة للفلسطينيين، وعندما خرج أهالي القرية للتصدي لهم، تدخلت قوات الاحتلال وقمعتهم بالرصاص المطاطي وبقنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين بالرصاص وبالاختناق.



واقتحمت قوات الاحتلال قرية "رمانة" غرب محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، وشنت حملة مداهمات وتفتيش واسعة؛ ما أسفر عن مواجهات مع سكان القرية، استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.





