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نقيب العاملين بالزراعة: حكاية وطن كشف الطفرة الزراعية فى مصر خلال 10 سنوات

10/3/2023 4:36:57 AM
(MENAFN- Youm7) قال عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مؤتمر "حكاية وطن " عكس الطفرة الزراعية التي شهدتها مصر خلال العشرة سنوات الماضية، والتي أثرت بشكل إيجابى على توافر المنتجات الزراعية، فضلا عن التصدير لعدد 35 دولة، لافتا إلى أن تلك المشروعات ساهمت في خفض البطالة من 13 إلى 7%.



وأضاف مرسال، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": أن يومية العامل الزراعى أصبحت تتراوح من 150 إلى 200 جنيه، وذلك نتيجة الثورة الزراعية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي انعكست بتوافر مساحات من القمح بتوشكى، ومشروع الـ100 مليون فدان، وغيرهم الذين يسهمون في تحسين الاقتصادى القومى، والتوسع في المساحات التي يعيش فيها المصريون من مساحة مصر الكلية، بعدما كانت 5% فقط، مؤكدا دعم النقابة بشكل كامل في الانتخابات الرئاسية، لتحقيق مزيد من التنمية لصالح مصر.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ذكر خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن، أن الدولة تعمل على إضافة 4 ملايين فدان للأراضي الزراعية، موضحا أن الدولة تنفذ مشروعات ضخمة في ملف الزراعة تصل إلى تريليون جنيه، مشيرا إلى أن مشروعات الزراعة في مصر توفر العديد من فرص العمل، مطالبًا المواطنين بالثقة في أنفسهم، لافتا إلى أنه يتم تسويق المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف ربوع مصر بهدف إبراز جهود الحكومة على كافة المحاور.









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