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الصحة: ما عُرض بمؤتمر حكاية وطن يكشف رؤية الدولة لتطوير الخدمة للمواطن

10/3/2023 4:36:57 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصح والسكان أن مؤتمر حكاية وطن استعرض القضايا المجتمعية بشكل ينم عن وجود رؤية كبيرة لمستقبل مصر مشيرا إلي أن المؤتمر تناول كافة ملفات تطوير منظومة الصحة التى شهدتها السنوات الماضية بفضل دعم القيادة السياسية.



وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في مستوى الخدمات الصحية وتابع : هناك تطورا يوازى ما يحدث فى أكبر دول العالم في القطاع الصحى مشيرا إلي أن الدولة لديها منظور مجتمعى راقى يدعم الحياة الكريمة لصحة المصريين .



كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد استعرض ما تم من إنجازات فى قطاع الرعاية الصحية، بمصر منذ عام 2014 حتى عام 2023، لافتًا إلى أن ما تم من مشروعات وتطوير للقطاع الصحى فى مصر، جزء من حكاية وطن، كتبت بجهد وإخلاص كافة العاملين، فى ضوء الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.



وأوضح أن مصر تمتلك 5400 وحدة رعاية أساسية فى كافة ربوع مصر والتى تقدم الخدمات الأولية، ومازال العمل جاريًا على تطويرها، تمهيدًا لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات، كما تطرق إلى خدمات الغسيل الكلوى التى تقدم للمواطنين على نفقة الدولة المصرية.



وأشار الوزير إلى أن مبادرة 100يوم صحة كان تأثيرها على الأرض كبيرا جدًا، حيث طلب السيد الوزير من الرئيس التكرم بالموافقة على مد فترة المبادرة حتى تستطيع تقديم خدمات لعدد أكبر من المواطنين.











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