اتحاد العمال يشيد باستجابة الرئيس السيسي للملايين والترشح بانتخابات الرئاسة

(MENAFN
- Youm7) أصدر اتحاد عمال مصر، برئاسة محمد جبران، بيانًا لتقديم
الشكر، للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لنداء جموع الشعب المصري، وكذلك مناشدة الاتحاد العام بالترشح للانتخابات الرئاسية لولاية ثانية.
وجاء بالبيان،: يتوجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لنداء جموع الشعب المصري وكذلك مناشدة الاتحاد العام بالترشح للانتخابات الرئاسية لولاية ثانية.
وأضاف البيان،: ويؤكد عمال مصر أنهم علي العهد والوعد خلف الرئيس لاستكمال ما بدأه الرئيس من بناء الجمهورية الجديدة وبذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق رفاهية وازدهار لمصرنا الحبيبة... حفظ الله مصر وطنا عزيزا آمنا.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى، واحتشادهم في الميادين المختلفة، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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