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اتحاد العمال يشيد باستجابة الرئيس السيسي للملايين والترشح بانتخابات الرئاسة

10/3/2023 4:36:56 AM
(MENAFN- Youm7) أصدر اتحاد عمال مصر، برئاسة محمد جبران، بيانًا لتقديم
الشكر، للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لنداء جموع الشعب المصري، وكذلك مناشدة الاتحاد العام بالترشح للانتخابات الرئاسية لولاية ثانية.
وجاء بالبيان،: يتوجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لنداء جموع الشعب المصري وكذلك مناشدة الاتحاد العام بالترشح للانتخابات الرئاسية لولاية ثانية.
وأضاف البيان،: ويؤكد عمال مصر أنهم علي العهد والوعد خلف الرئيس لاستكمال ما بدأه الرئيس من بناء الجمهورية الجديدة وبذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق رفاهية وازدهار لمصرنا الحبيبة... حفظ الله مصر وطنا عزيزا آمنا.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى، واحتشادهم في الميادين المختلفة، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.





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