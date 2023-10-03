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طرق سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية.. اعرف التفاصيل

10/3/2023 4:36:56 AM
(MENAFN- Youm7) مع بدء سداد القسط الأول من مصروفات المدارس الرسمية، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طرق دفع ولى الأمر المستحقات أو المصروفات الدراسية كالتالى:



- يستطيع أولياء الأمور سداد المصروفات المدرسية من خلال مكاتب البريد باستخدام الرقم القومي للطالب فى حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.



- يمكن الحصول على الرقم القومي للطالب من خلال شهادة الميلاد المميكنة.



-
بعد سداد المصروفات المدرسية يتم تسليم إيصال الدفع وصورتين منه للمدرسة التابع لها الطالب.



- إمكانية سداد المصروفات الدراسية من خلال منافذ التحصيل والدفع الإلكتروني، المتعاقد عليها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منها" مصارى وآمان وفورى وغيرها من منافذ الدفع الرسمية"




- يتك السداد فى منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها من خلال أكواد دفع محددة لصالح سداد المصروفات المدرسية.





وأكدت المدارس، يتم سداد المصروفات الدراسية في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".





وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصروفات المدارس الحكومية 2023-2024، وفق الشرائح التالية:

- 312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.



- 212.60 جنيه للمرحلة الإعدادية.



- 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.



- 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.



- 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.



- 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.













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