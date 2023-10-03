أستراليا: حرائق غابات تجتاح شرقى البلاد والسلطات تطالب بإخلاء البيوت

MENAFN - Youm7) طالبت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء البيوت من السكان أو الاحتماء، بعد الحرائق القوية التي اجتاحت ولاية فكتوريا شرقي البلاد.

وبحسب موقع سبوتنيك، انتشر نحو 650 من عناصر الإطفاء لإخماد النيران في مساحة تقدر بـ17 ألف هكتار، مشيرة إلى أن "هيئة مكافحة الحرائق في ولاية فكتوريا تواجه صعوبات في ذلك".

وقال مسؤول في هيئة مكافحة الحرائق في الولاية جيسون هيفرنان، قوله إن "نحو 650 من عناصر الإطفاء يكافحون الحرائق"، مشيرا إلى أن "التقارير ترجح وصول سرعة الرياح إلى 80 كيلومترا في الساعة حول منطقة إيست غيبسلاند، شرق ملبورن".

من جهة أخرى، قالت أجهزة الطوارئ في الولاية، إن "حريق غابات خرج عن السيطرة في إحدى مناطق جزيرة فليندرز في ولاية تسمانيا، مع أن هطول الأمطار أخيرا أبطأ انتشاره".

وخلال "الصيف الأسود"، اندلعت حرائق غابات على امتداد الساحل الشرقي لأستراليا، دمرت مساحات شاسعة من الغابات وقضت على ملايين الحيوانات وغطت مدنا بالدخان.

وبعد سنوات ممطرة عدة يتوقع الخبراء أن يجلب الصيف الأسترالي المقبل موسم حرائق الغابات الأكثر قوة، منذ 2019-2020.

وعانى الساحل الشرقي لأستراليا، العام الماضي، من فيضانات متكررة، حيث دمرت غرب سيدني وأودت بحياة 20 شخصا.



