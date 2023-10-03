جارديان: أوروبا تعتزم تقديم دعم غير مسبوق لأوكرانيا بعد اجتماع كييف التاريخي

MENAFN - Youm7) يفكر الاتحاد الأوروبي حاليا في تقديم مساعدات عسكرية غير مسبوقة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو في أعقاب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الذي عقد الاثنين ، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية أن تلك هي المرة الأولى التي يعقد فيها وزراء خارجية الاتحاد اجتماعا لهم خارج الدول الأعضاء، كما أنها المرة الأولى، كذلك التي يعقدون فيها اجتماعهم في دولة في حالة حرب.





ومن المتوقع أن تتضمن المساعدات الأوروبية تدريبات عسكرية للطيارين الأوكرانيين على الطائرات الحربية، ومن المحتمل ان يشمل التدريب ما يقرب من 40 الف طيار سوف يتلقون تدريبات خاصة بالإضافة الى تعزيز علاقات التعاون العسكري بين دول الاتحاد وأوكرانيا.

وقال للتقرير، أكد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي التزام دول الاتحاد البالغ عددها 27 عضوا بتقديم كافة أشكال الدعم لأوكرانيا حتى تحقق النصر على القوات الروسية في الحرب التي نشبت بين الطرفين منذ فبراير من العام الماضي.





وأشار بوريل إلى أن جميع الدول الأعضاء تتبني موقفا موحدا فيما يخص التزامها بتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، موضحا أن تلك التصريحات تدعم ما أعلنه سكرتير عام الناتو ينس ستولتنبرج الجمعة الماضي أنه على ثقة تامة أن تستمر كل من سلوفاكيا وبولندا في تقديم كافة أشكال الدعم لكييف لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا على الرغم من التردد الذي أبدته القيادات السياسية في كلا البلدين في هذا الخصوص.

وأضاف أن التهديد الروسي على الدول الأوروبية يمثل خطرا حقيقيا على الوجود الأوروبي ذاته، مؤكدا أن الجانب الروسي لن ينجح في تخويف الدول الأوروبية.

في الوقت نفسه تتعرض أوكرانيا لموجة من الانتقادات في واشنطن بسبب الإخفاق في تحقيق تقدم ملموس في الهجوم المضاد الذي بدأته منذ عدة أسابيع على القوات الروسية الا ان الرئيس الاوكراني أكد أن تحقيق النصر في الحرب مع روسيا متوقف على حجم المساعدات التي تقدمها الدول الغربية لبلاده.







